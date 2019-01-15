NBC: адвокат Харви Вайнштейна отказался его защищать

Адвокат кинопродюсера Харви Вайнштейна Бенджамин Брафман отказался продолжать защищать своего клиента в суде, сообщает NBC со ссылкой на источник.

Издание уточняет, что адвокат хочет взять самоотвод и отстраниться от дела.

Как отмечается, между Вайнштейном и Брафманом возникли разногласия, причины которых не приводятся.

Ранее сообщалось, что разбирательство по делу Вайнштейна, который обвиняется в сексуальных домогательствах, будет длиться около шести недель.