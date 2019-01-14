Зеленский в видео «похоронил» Порошенко и предрек ему муки ада
Кандидаты в президенты Украины, комедийный актер Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором он произносит речь на пародийных «похоронах» действующего украинского главы Петра Порошенко, передает «Пятый канал».
На кадрах видно скорбящую толпу, оркестр, а также самого Зеленского, произносящего траурную речь. Оратор сожалеет, что президента нельзя похоронить, так как земля занята построенным Порошенко жилищным комплексом.
«Мы даже не могли сжечь его тело в крематории, ведь цена на газ, о которой именно он договорился, мягко говоря, — умереть не встать. Но ничего, именно благодаря этой цене ему и так гореть в аду», — сказал Зеленский.
Также комик объясняет отсутствие имени «покойного» на надгробной плите тем, что при жизни президент «переписал свою смерть» на жену и родственников.
Ранее сообщалось, что телеканал Коломойского «1+1» впервые в истории перенес новогоднее поздравление Порошенко ради шоу Зеленского.