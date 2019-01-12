Netflix купил права на российский сериал

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Американский стриминговый сервис Netflix приобрел права на российский сериал «Лучше, чем люди». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора по маркетингу студии Yellow, Black and White Александра Ильина.

Как отмечается, его покажут во всем мире, кроме России и Китая.

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«Это первый российский сериал, который будет показан во всем мире под брендом Netflix Original за исключением России и Китая», — подчеркнул Ильин.

Он добавил, что сумма сделки не разглашается.

Сериал будет переведен на 25 языков.

Ранее сообщалось, что в новом сериале Netflix нашли Аллу Пугачеву.