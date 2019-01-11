Украинский Минкульт проверит уставы УПЦ

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Министерство культуры Украины проведет религиоведческую экспертизу уставов Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает телеканал «Прямой».

Отмечается, что такое решение правительство приняло в четверг, 10 января.

По данным телеканала, проверка закончится в конце января. Если компетентные органы найдут в уставе признаки того, что религиозная организация управляется при участии другой страны, то УПЦ обяжут указать это в своем названии.

Ранее президент Украины Петр Порошенко потребовал от УПЦ отразить в названии связь с РПЦ.