Кевин Харт снова ответил на вопрос о церемонии вручения «Оскара»

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Актер Кевин Харт снова заявил, что не станет вести церемонию вручения премии «Оскар», сообщает CNN.

Такое заявление актер и комик сделал на шоу «Доброе утро, Америка».

«Я покончил с этим. Больше никаких разговоров об этом. Я больше не буду объяснять, кем я являюсь...», — заявил Харт.

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Он также отметил, что если общественность не видит, что он «любит любить», то ему «больше нечего доказывать».

Ранее стало известно о колебаниях Кевина Харта после отказа вести «Оскар».