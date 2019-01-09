Кевин Харт снова ответил на вопрос о церемонии вручения «Оскара»
Актер Кевин Харт снова заявил, что не станет вести церемонию вручения премии «Оскар», сообщает CNN.
Такое заявление актер и комик сделал на шоу «Доброе утро, Америка».
«Я покончил с этим. Больше никаких разговоров об этом. Я больше не буду объяснять, кем я являюсь...», — заявил Харт.
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Он также отметил, что если общественность не видит, что он «любит любить», то ему «больше нечего доказывать».
Ранее стало известно о колебаниях Кевина Харта после отказа вести «Оскар».