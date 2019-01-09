Королевская гвардия Британии исполнила «Богемскую рапсодию»

В Великобритании королевская гвардия исполнила «Богемскую рапсодию» Queen после того, как одноименная кинокартина получила «Золотой глобус» как лучший фильм года. Видеозаписью выступления, которое состоялось в лондонском Букингемском дворце, очевидцы поделились в твиттере.

Ранее сообщалось, что картина «Богемская рапсодия» завоевала «Золотой глобус» в категории «лучшая драма». За награду в этой категории также боролись фильмы «Черная Пантера», «Черный клановец», «Если Бил-стрит могла бы заговорить» и «Звезда родилась».