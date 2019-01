В «Гриффинах» покажут Трампа, заигрывающего с дочерью

В специальном часовом выпуске «Гриффинов» появится президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает MediaIte.

Как отмечается, в серии Трамп «перейдет черту» с Мег Гриффин. В тизере серии глава государства заигрывает со своей дочерью Иванкой, когда она представляет ему свою подругу Мег.

«Рад познакомиться, Мег. У тебя красивая грудь», — говорит Трамп.

Когда Мег благодарит его, он уточняет, что говорил о своей дочери.

NOT FAKE NEWS! I'm doing the voice of @realDonaldTrump on next week's @FamilyGuyonFOX! pic.twitter.com/39Mbtj878B