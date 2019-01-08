Марго Робби утвердили на роль Барби

Австралийская актриса Марго Робби утверждена на главную роль в фильме о кукле Борби. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что партнерское соглашение о реализации полнометражного игрового фильма было заключено между киностудией Warner Bros. и компанией Mattel.

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«…Марго — идеальный продюсер и актриса, чтобы оживить Барби на экране для современной аудитории», — заявил председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.

Сообщения о фильме про Барби появились в 2014 году — в это время компания Mattel, которой принадлежат авторские права на игрушку, заключила договор о съемках с Sony. Однако стороны так и не приступили к производству фильма и компания начала сотрудничать с Warner Bros.