МХТ назвал виновных в том, что Верник ездил по пешеходной зоне

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Московский Художественный театр (МХТ) им. А.Чехова прокомментировал ситуацию с проездом своих сотрудников на территорию театра по пешеходному Камергерскому переулку, передает агентство «Москва».

В театре подчеркнули, что не считают недавний инцидент с нарушением Игорем Верником правил дорожного движения в Камергерском переулке произошедшим по вине артиста, и напомнили, что до 1992 года переулок носил название «Проезд Художественного театра». В 1998 году переулок стал пешеходным, но проезд оставили театру.

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«Несколько лет назад была ликвидирована парковка театра в Камергерском пер. и пешеходная зона была расширена до ул. Тверская. При этом логистика работы Художественного театра была не решена, хотя въезд в театр, расположенный в Камергерском пер., является основным путем для автотранспорта учреждения и его работников, и единственным в случае заезда фур с декорациями, а также спецтранспорта», — объясняют в учреждении культуры.

По мнению представителей театра, в ситуации виновны и театр, не отстоявший свои права, и власти Москвы, и ГИБДД, установившая запрещающий знак на месте въезда в театр. В МХТ также пообещали заняться вопросом въезда на территорию театра.

Ранее стало известно, что Верника оштрафовали за езду по пешеходной зоне в Москве.