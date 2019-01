Леди Гага получила «Золотой глобус»

Леди Гага завоевала «Золотой глобус» за песню «Shallow» к фильму «Звезда родилась». Об этом сообщается в твиттере премии.

В номинации лучшая песня также были представлены композиции «All the Stars», «Girl in the Movies», «Requiem for a Private War» и «Revelation».

Реклама

При этом победителя номинации объявили Идрис Эльба и Тейлор Свифт.

Ранее стал известен лучший драматический сериал по версии «Золотого глобуса».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вручения премии «Золотой глобус».