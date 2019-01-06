Трамп выложил мем о себе, «Игре престолов» и стене на границе с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере картинку с собственным изображением с надписью, обыгрывающей слоган сериала «Игра престолов», а также строительство стены на границе с Мексикой.

«Стена приближается», — гласит надпись, выполненная фирменным шрифтом сериала.

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На картинке также изображена стена, которую планируется возвести между двумя странами.

Ранее Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами о возобновлении работы правительства не привели ни к каким результатам.