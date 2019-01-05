ДиКаприо допросили по «малайзийскому делу»

Актер Леонардо ДиКаприо был допрошен по дело предполагаемом факте коррупции, сообщает Hollywoodreporter.

ДиКаприо допросили в закрытом режиме в рамках, так называемого, «малайзиског одела», которое ведется в отношении международной схемы отмывания денег, якобы использованной для финансирования фильма «Волк с Уолл-стрит».

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По информации СМИ, актер дал показания в Вашингтоне о своей роли в многомиллиардном коррупционном скандале, затронувшем также и его продюсерскую компанию Red Granite Pictures. Содержание показаний ДиКаприо не раскрывается.

Расследование касается предполагаемые связи между фондом ДиКаприо и малайзийской схемой хищения средств из суверенного фонда благосостояния Малайзии. Отмечается, что актер не является центральной фигурой расследования, однако звезда считается свидетелем предполагаемого заговора с использованием средств из фонда для финансирования проекта «Волк с Уолл-стрит».

Ранее сообщалось, что продюсеров «Волка с Уолл-стрит» обязали заплатить $60 млн.