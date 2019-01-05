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Актер Станислав Садальский отреагировал на смерть Ивана Бортника. Об этом он написал в своем инстаграме.

«Прощай, Ваня», — написал актер.

Он также привел отрывок из интервью Бортника, в котором тот рассказал, что ему не хватало спокойствия и любви. Садальский и Бортник работали вместе на съемочной площадке фильма «Место встречи изменить нельзя».

Иван Бортник с 1967 года служил в Театре на Таганке в Москве, где сыграл центральные и главные роли в спектаклях «Пугачев», «Мать», «На дне», «Живой», «Деревянные кони», «Борис Годунов» и других. Также он снялся более чем в 30 фильмах. Он скончался вечером 4 января.