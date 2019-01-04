Фильм с Сандрой Буллок положил начало опасному флешмобу

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Стриминговый сервис Netflix обратился к зрителям из-за флешмоба, который стал набирать популярность после выхода фильма «Птичий короб» с Сандрой Буллок. Об этом сообщается в официальном твиттере организации.

В фильме люди спасаются от невидимого нечто, завязывая глаза. Поклонники картины в рамках флешмоба стали тоже пытаться совершать разнообразные действия с закрытыми глазами, что может привести к попаданию в больницы.

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«Не верится, что приходится это говорить, но, пожалуйста, не калечьте себя, участвуя в этом флешмобе», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что Сандра Буллок спасает детей с закрытыми глазами в трейлере хоррора «Птичий короб».