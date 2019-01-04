Путин отметил «блестящие идеи» Церетели
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем скульптора Зураба Церетели. Текст опубликован на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что люди знают его как талантливого художника-монументалиста и видного деятеля культуры.
«Ваши творческие идеи блестяще воплотились в замечательных работах, которые пользуются высоким признанием профессионалов и любителей искусства», — отметил Путин.
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Российский лидер также пожелал ему здоровья и неиссякаемого вдохновения.
Зурабу Церетели исполнилось 85 лет.
Ранее сообщалось, что со скульптора взыскали полмиллиона рублей за самострой.