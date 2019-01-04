Путин отметил «самобытный талант» Церетели

Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем художника и скульптора Зураба Церетели. Текст опубликован на сайте Кремля.

По его словам, он обладает «щедрым, самобытным талантом», который помог ему добиться заслуженного признания.

«Отрадно, что и сегодня Вы заняты любимым делом, много и плодотворно трудитесь на общественной ниве, уделяете неустанное внимание наставнической, преподавательской работе», — подчеркнул Путин.

Реклама

Зурабу Церетели исполнилось 80 лет.

Ранее сообщалось, что с Зураба Церетели взыскали полмиллиона рублей за самострой.