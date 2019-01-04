Путин отметил «самобытный талант» Церетели
Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем художника и скульптора Зураба Церетели. Текст опубликован на сайте Кремля.
По его словам, он обладает «щедрым, самобытным талантом», который помог ему добиться заслуженного признания.
«Отрадно, что и сегодня Вы заняты любимым делом, много и плодотворно трудитесь на общественной ниве, уделяете неустанное внимание наставнической, преподавательской работе», — подчеркнул Путин.
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Зурабу Церетели исполнилось 80 лет.
Ранее сообщалось, что с Зураба Церетели взыскали полмиллиона рублей за самострой.