Путин отметил «самобытный талант» Церетели

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Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем художника и скульптора Зураба Церетели. Текст опубликован на сайте Кремля.

По его словам, он обладает «щедрым, самобытным талантом», который помог ему добиться заслуженного признания.

«Отрадно, что и сегодня Вы заняты любимым делом, много и плодотворно трудитесь на общественной ниве, уделяете неустанное внимание наставнической, преподавательской работе», — подчеркнул Путин.

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Зурабу Церетели исполнилось 80 лет.

Ранее сообщалось, что с Зураба Церетели взыскали полмиллиона рублей за самострой.