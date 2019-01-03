Вассерман рассказал, зачем снялся в клипе Бузовой
Участник интеллектуальных телешоу Анатолий Вассерман рассказал, почему он решил сняться в клипе телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он хотел пошутить и весело провести время.
«У меня, к сожалению, житейские обстоятельства таковы, что я далеко не каждый день могу чем-нибудь развлечься, поэтому у многих сложилось впечатление, что я вообще шутить не умею. Но умею или не умею — но хочется», — сказал Вассерман.
Реклама
Он добавил, что сценаристы несколько гиперболизировали особенности его поведения.
Ранее сообщалось, что Анатолий Вассерман снялся в новом клипе Ольги Бузовой.