Вассерман рассказал, зачем снялся в клипе Бузовой

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Участник интеллектуальных телешоу Анатолий Вассерман рассказал, почему он решил сняться в клипе телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он хотел пошутить и весело провести время.

«У меня, к сожалению, житейские обстоятельства таковы, что я далеко не каждый день могу чем-нибудь развлечься, поэтому у многих сложилось впечатление, что я вообще шутить не умею. Но умею или не умею — но хочется», — сказал Вассерман.

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Он добавил, что сценаристы несколько гиперболизировали особенности его поведения.

Ранее сообщалось, что Анатолий Вассерман снялся в новом клипе Ольги Бузовой.