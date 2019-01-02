Стало известно завещание Криса Кельми

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Музыкант Крис Кельми перед смертью составил завещание, передает «СтарХит».

Эту информацию ранее подтверждал сам певец.

«Да, я составил завещание и заверил его. Все оставлю бывшей жене и сыну Кристину, там все в порядке, там всем хватит», — говорил ранее Кельми.

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Как отмечается, в списке фигурируют коттедж и три квартиры. Общая стоимость имущества, перечисленного в завещании, составляет примерно 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что названа предварительная причина смерти Криса Кельми.