Стало известно завещание Криса Кельми
Музыкант Крис Кельми перед смертью составил завещание, передает «СтарХит».
Эту информацию ранее подтверждал сам певец.
«Да, я составил завещание и заверил его. Все оставлю бывшей жене и сыну Кристину, там все в порядке, там всем хватит», — говорил ранее Кельми.
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Как отмечается, в списке фигурируют коттедж и три квартиры. Общая стоимость имущества, перечисленного в завещании, составляет примерно 100 млн рублей.
Ранее сообщалось, что названа предварительная причина смерти Криса Кельми.