Юрий Лоза высказался о смерти Кельми

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Музыкант Юрий Лоза прокомментировал известие о смерти певца Криса Кельми. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, у Кельми в последнее время были некоторые проблемы. Он отстранился от работы и своего окружения.

«Он был талантливым мелодистом. И мог бы еще что-то сделать в этой жизни, если бы обстоятельства не сложились таким образом. Что можно еще сказать... Царствие небесное», — заключил Лоза.

Ранее сообщалось, что певица Ольга Кормухина отреагировала на смерть Кельми.