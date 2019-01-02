Звезда «Орвилла» появится в новых «Людях Икс»

Звезда сериала «Орвилл» Хэлстон Сейдж появится в фильме «Люди Икс: Темный Феникс», сообщает портал SuperBroMovies.

По данным портала, актриса появится на экране в роли мутантки Искры (Элисон Блэр). Отмечается, что ей будет уделено не так много экранного времени, кроме того, героиня Сейдж не будет петь в картине. Портал подчеркивает, что такое решение может разочаровать поклонников, так как важной частью биографии Искры является ее карьера певицы.

Ранее в сети появился трейлер новой части «Людей Икс».