Звезда «Голоса» пытался задушить подругу

Участник британского шоу «Голос» Джейк Бенсон пытался задушить свою девушку, сообщает газета Sun.

Артист встречался с 27-летней Софи Линч около года, однако девушка решила порвать с ним. Когда она заявила об этом, Бенсон схватил ее за шею обеими руками и попытался задушить.

Реклама

«К счастью, моя мама была там, и она смогла вызвать полицию. У меня остались ужасные красные следы на шее, и мне было трудно дышать», — рассказала девушка.

21 декабря мировой суд признал Бенсона виновным. Сам участник «Голоса» отвергает обвинения.