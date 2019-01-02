Канье Уэст после обещания отойти от политики снова расхвалил Трампа

Американский рэпер Канье Уэст после обещания, данного в соцсетях, отойти от политики, снова написал серию хвалебных твитов о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает Deadline.

В частности, среди твитов артиста была фраза «Трамп на весь день» (Trump all day), кроме того, он постил смайлик дракона, вероятно, отсылая к «энергии дракона», которой, по словам Уэста, владеют Трамп и он сам.

Кроме того, Уэст пообещал всегда выступать в своей «шапке» — как отмечает портал, речь идет о кепке «Make America Great Again». Также рэпер написал в одном из постов «2024», что может означать как дату выпуска нового альбома, так и то, что Канье Уэст может баллотироваться в президенты США.