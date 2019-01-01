Мария Кожевникова выложила фото с капельницей

Актриса и депутат Госдумы VI созыва Мария Кожевникова выложила фотографию с капельницей и сообщила, что заболела. Об этом она написала в своем инстаграме.

Она также сообщила, что у нее заболел младший сын.

Как сообщает РИА «Новости», позднее актриса призналась, что чувствует себя лучше. По ее словам, перед Новым годом ей стало настолько плохо, что она не могла двигаться и говорить. Кожевникова поблагодарила родственников и медицинских работников за помощь и заботу.