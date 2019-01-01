Мягков ответил на критику «Иронии судьбы» митрополитом Рязанским
Актер Андрей Мягков, сыгравший в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает «Говорит Москва».
Марк заявил, что «идея» «Иронии судьбы» «не является положительной» и подчеркнул, что фильм противоречит христианским ценностям.
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«Я думаю, что Рязанский митрополит очень недалек умом, что ж тут говорить, если это так?» — сказал Мягков.
Ранее глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда защитили «Иронию судьбы» от критики митрополита.