Мэр Днепра о выдвижении Зеленского в президены: фигляр с мега-амбициями

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал заявление украинского шоумена Владимира Зеленского о планах баллотироваться в президенты Украины, сообщает «Информатор».

Филатов у себя в фейсбуке написал, что ему «смешно и, одновременно, противно».

«Когда фигляр, между выносом на сцену искусственного холодца и исполнением песни «про стиль собачки», пользуясь своим доступом к «первой кнопке» страны, объявляет о своих мегамбициях, то понимаешь, что также, при случае, он и будет руководить. Между холодцом и «собачкой»», — отметил Филатов.

Ранее за несколько минут до Нового года Зеленский выступил с обращением и сообщил, что планирует баллотироваться на пост президента Украины.