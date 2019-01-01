Шоумен Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

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Украинский актер и шоумен Владимир Зеленский, который в частности известен по сериалу «Слуга народа», официально объявил о своем намерении избираться в президенты Украины. Обращение актера опубликовано на канале Студия Квартал 95 Online в ютьюбе.

По словам Зеленского, в данный момент у каждого украинца есть три пути: жить, не обращая внимания на обстоятельства, уехать в другую страну в поисках лучшей жизни или поступить как он.

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«Попробовать самому что-то изменить в стране. И я для себя выбрал именно его [этот путь]», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что не хочет давать населению страны «пустые» обещания и поэтому пообещал пойти в президенты страны, что, по его словам, сразу же и сделал.

Избирательная кампания на Украине началась 31 декабря, выборы президента состоятся 31 марта.

Ранее Зеленский заявил о президентских амбициях.