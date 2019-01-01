Кевину Спейси запретили пропускать заседание суда по делу о гей-харассменте

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Суд в американском штате Массачусетс отклонил ходатайство защиты американского актера Кевина Спейси, в котором содержалась просьба о пропуске заседания суда по делу о сексуальных домогательствах к 18-летнему юноше. Об этом пишет Nantucket Island Inquirer.

Отмечается, что заседание должно состояться 7 января нынешнего года. Обвинения относятся к событиям 2016 года: телеведущая Хизер Унру подала в суд на Сейпси, утверждая, что в это время он домогался к ее сыну (ему было 18 лет). Актер хотел заявить о своей невиновности заочно, считая, что его появление в суде только усилит «негативное отношение общественности», однако суд не прислушался к его доводам.

Ранее сообщалось, что Спейси впервые за год заметили на публике.