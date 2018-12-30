Брат жены Башарова рассказал о ее испуге после избиения
По словам Федора Шевыркова, брата супруги актера Марата Башарова, Елизаветы Шевыркова до сих пор напугана после избиения, передает StarHit.
«Всегда пыталась скрыть побои даже от нас. Ведь это происходит уже не в первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ей палец. Тогда она оказалась на больничной койке почти с грудничком на руках. А сейчас все намного хуже — закрытый перелом носа. И снова на глазах у ребенка!» — сказал Шевырков.
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Он отметил, что сам Башаров на связь с ним не выходил.
«Сестра очень расстроена и напугана. Надеюсь, что примет правильное решение и обратится в суд», — добавил он.
Ранее сообщалось, что теща Башарова раскрыла детали скандала.