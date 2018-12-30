Брат жены Башарова рассказал о ее испуге после избиения

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По словам Федора Шевыркова, брата супруги актера Марата Башарова, Елизаветы Шевыркова до сих пор напугана после избиения, передает StarHit.

«Всегда пыталась скрыть побои даже от нас. Ведь это происходит уже не в первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ей палец. Тогда она оказалась на больничной койке почти с грудничком на руках. А сейчас все намного хуже — закрытый перелом носа. И снова на глазах у ребенка!» — сказал Шевырков.

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Он отметил, что сам Башаров на связь с ним не выходил.

«Сестра очень расстроена и напугана. Надеюсь, что примет правильное решение и обратится в суд», — добавил он.

Ранее сообщалось, что теща Башарова раскрыла детали скандала.