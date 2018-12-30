Умер Ринго Лэм

Гонконгкский режиссер, сценарист, продюсер и актер Ринго Лэм скончался 29 декабря в возрасте 63 лет, передает Vulture.

Сообщается, что труп режиссера обнаружила в их доме его жена.

По данным South China Morning Post, кинематографист болел гриппом и принимал лекарства без консультации врачей.

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Широкой аудитории он известен своими боевиками «Город в огне», «Полный контакт», «Общая тревога».

Он часто сотрудничал с Жан-Клодом Ван Даммом, Джеки Чаном и Чоу Юньфатом.