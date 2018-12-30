Названы лучшие сериалы года

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Metacritic составил список лучших сериалов 2018 года по версии зрителей. Об этом сообщается на сайте портала.

На первом месте рейтинга оказался проект «Моя гениальная подруга», сценарий которого основан на одноименном произведении Элены Ферранте.

Вторую строчку списка занял сериал «Барри», в котором рассказывается история неудачливого киллера.

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Третье место занимает проект «Убивая Еву» об аналитике MI5 Еве Поластри.

В топ десять также вошли сериалы «Нарко: Мексика», «Телохранитель» и «Черная молния».

Ранее стали известны самые плохие фильмы 2018 года.