Рыбин и Сенчукова рассказали о борьбе с раком

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Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова рассказали о своей борьбе с раком кожи, сообщает сайт НТВ.Ru.

Супруги прошли по 13 сеансов лучевой терапии, чтобы избавиться от болезни.

«У меня зажило, даже и не видно ничего. Шрам остался на лице, а у Наташи еще не зажило. Странно, мы думали, что на ноге быстрей пройдет», — сказал Рыбин.

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Рыбин подчеркнул, что супруга стала следить, чтобы он меньше находился на солнце.

«У нее теперь крем с собой. Пляжи исключены из жизни. Но самое главное не это, а то, что мы получили столько откликов и пожеланий выздоровления», — сказал он.

По его словам, Сенчукова вступила в переписку с другими людьми, которые просили помощи.

Ранее сообщалось, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова обратились к поклонникам со словами благодарности.