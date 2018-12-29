Рыбин и Сенчукова рассказали о борьбе с раком
Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин и певица Наталья Сенчукова рассказали о своей борьбе с раком кожи, сообщает сайт НТВ.Ru.
Супруги прошли по 13 сеансов лучевой терапии, чтобы избавиться от болезни.
«У меня зажило, даже и не видно ничего. Шрам остался на лице, а у Наташи еще не зажило. Странно, мы думали, что на ноге быстрей пройдет», — сказал Рыбин.
Рыбин подчеркнул, что супруга стала следить, чтобы он меньше находился на солнце.
«У нее теперь крем с собой. Пляжи исключены из жизни. Но самое главное не это, а то, что мы получили столько откликов и пожеланий выздоровления», — сказал он.
По его словам, Сенчукова вступила в переписку с другими людьми, которые просили помощи.
Ранее сообщалось, что Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова обратились к поклонникам со словами благодарности.