DM: обвиняемый в харассменте Кевин Спейси впервые за год замечен на публике

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Американский актер Кевин Спейси, который обвиняется в сексуальных преступлениях, впервые за год был замечен на публике, пишет британская газета The Daily Mail.

Сообщается, что актера заметили, когда он выходил с репетиции к машине. На голове у Спейси была импровизированная балаклава, чтобы скрыть свою внешность.

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По данным издания, актер быстро прошел через парковку по направлению к автомобилю и уехал в компании своего менеджера и постоянного компаньона Эвана Ловенштейна.

Ранее сообщалось, что адвокаты Кевина Спейси посмеялись над видеодоказательством его секс-преступлений.