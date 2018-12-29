DM: обвиняемый в харассменте Кевин Спейси впервые за год замечен на публике
Американский актер Кевин Спейси, который обвиняется в сексуальных преступлениях, впервые за год был замечен на публике, пишет британская газета The Daily Mail.
Сообщается, что актера заметили, когда он выходил с репетиции к машине. На голове у Спейси была импровизированная балаклава, чтобы скрыть свою внешность.
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По данным издания, актер быстро прошел через парковку по направлению к автомобилю и уехал в компании своего менеджера и постоянного компаньона Эвана Ловенштейна.
Ранее сообщалось, что адвокаты Кевина Спейси посмеялись над видеодоказательством его секс-преступлений.