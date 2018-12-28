Шейнин о скандальном видео с корпоратива: это не «ужас-ужас»

Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал видео, на котором он во время корпоратива ходит в майке с нецензурными выражениями и держит в руках спиртное. Об этом сообщает ФАН.

По его словам, человек, распространивший этот ролик, сделал это ради «хайпа».

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Сам он не видит в своем поведении ничего предосудительного.

«Когда вы все собираетесь, вместе выпиваете, танцуете, кричите какие-то там дурацкие слова, или что-то такое, то между вами возникает некая химия, которая растворяет негатив, и вы потом можете работать дальше. Идея именно в этом», — заявил Шейнин.

Он добавил, что называть это мероприятие «корпоративом» не совсем верно, так как ресторан был снят на их собственные деньги.

Ранее сообщалось, что телеведущего Артема Шейнина накажут за мат в эфире Первого канала.