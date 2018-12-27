В США после ДТП арестовали актера из «Лузеров»

В США арестовали актера сериала «Лузеры» Джесси Люкена, сообщает PageSix.

Отмечается, что актера задержали в штате Калифония за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Его машину Toyota полицейские обнаружили на обочине с развернувшейся подушкой безопасности, после того как получили сообщение об аварии. Люкен был арестован, но позднее его освободили.

Ранее сообщалось, что экс-звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Джош Хендерсон арестован по обвинению в краже со взломом.