Рэперу Элджею запретили въезд на Украину

Российскому рэп-исполнителю Алексею Узенюку, известному под псевдонимом Элджей, запретили въезд на Украину. Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, такое решение приняла Служба безопасности Украины(СБУ) в ответ на запрос народного депутата Владимира Парасюка.

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Подчеркивается, что Элджей не сможет приезжать в страну в течение трех лет.

«В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года было принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на 3 год», — говорится в тексте распоряжения.

Ранее сообщалось, что власти Якутии назвали песни Элджея опасной пропагандой.