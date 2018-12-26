Россияне выбрали лучшего актера года

<img src="//img.gazeta.ru/files3/777/12025777/upload-01-pic905-895x505-94167.jpg">

Россияне назвали самым популярным актером в этом году Сергея Безрукова, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Безруков получал это звание и в прошлом году. В этом за него высказались 8% респондентов. Второе место в топе занял Константин Хабенский с 5%, третье — Владимир Машков с 4%.

Реклама

Музыкантом 2018 года назвали Филиппа Киркорова, за ним следуют Денис Мацуев и Николай Басков.

В топе писателей с примерно равными результатами оказались Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин. А любимым фильмом россиян стало «Движение вверх» с 3%.

Всего опросе приняли участие около 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.