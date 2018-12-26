На сына Игоря Талькова заведено уголовное дело

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Игорь Тальков-младший, сын убитого музыканта Игоря Талькова, оказался фигурантом уголовного дела, передает «Стархит».

Некоторое время назад Игорь был задержан при управлении внедорожником в нетрезвом виде и без прав. Он отказался от медицинского освидетельствования и отрицал свою вину. «Все, кто меня знает, знают, что я с 2014 года не пью. И что произошло: меня действительно тормознули и я отказался ехать сдавать кровь. Принципиально отказался, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники», — пожаловался он тогда поклонникам в видеообращении.

Статья 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, дело по которой возбуждено против Талькова, предусматривает вариант лишения свободы сроком до двух лет.