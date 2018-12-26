Народная артистка СССР Эдита Пьеха получила орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил Эдите Пьехе орден «За заслуги перед Отечеством» II степени по поручению президента России Владимира Путина.

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Вручение состоялось в петербургском ДК имени Горького на традиционном новогоднем концерте певицы. «Вы вошли в эстраду ленинградской певицей. Вас отличают лучшие черты жителей нашего города – элегантность, благородство, искренность», – сказал он.

Ранее Эдита Пьеха раскрыла детали своего диагноза.