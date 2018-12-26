Пытавшемуся пойти на свидание с ребенком экс-актеру Disney предъявили обвинения

Американского актера Стони Уэстморленда, наиболее известного по роли дедушки в ситкоме Disney «Энди Мак», обвинили в шести правонарушениях после того, как стало известно, что он пытался склонить к сексу подростка. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что для знакомства с 13-летним мальчиком, профиль которого в действительности модерировали сотрудники правоохранительных органов, актер пользовался сервисом Grindr. Он также предпринял попытку встретиться с «ребенком» 13 декабря. Когда об этом стало известно, Disney уволил актера.

Ранее Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней девственнице.