Сыгравший Женю Лукашина актер раскритиковал «Иронию судьбы. Продолжение»

Актер Андрей Мягков, исполнивший роль Жени Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», заявил, что ему не нравится продолжение картины.

По его мнению, в том варианте, в котором второй фильм появился на экране, «лучше было этого не делать».

В то же время Мягков заявил, что очень любит фильмы с хорошими артистами, которые при этом снимают талантливые режиссеры. По его словам, сегодня в России очень мало качественного кино.

Мягков также пожелал всем россиянам здоровья, улыбок, счастья и успехов в личной жизни.