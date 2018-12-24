Daily Mail уличила Майли Сайрус и Лиама Хемсворта в тайном бракосочетании
Американская певца Майли Сайрус и австралийский актер Лиам Хемсворт, вероятно, сыграли свадьбу в тайне от общественности. Об этом пишет The Daily Mail.
Слухи о секретной свадебной церемонии появились после того, как в инстаграме было опубликовано видео, на котором она в белом платье танцует с одетым в черный костюм Хемсвортом в кругу родственников.
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Сообщается, что друг пары Конрад Карр опубликовал в своем инстаграме снимок, на котором молодожены собираются резать праздничный торт.
Издание также обратило внимание на шарики в форме слов 'Mr & Mrs' — «мистер и миссис» — на снимках в соцсети.
Ранее сообщалось, что Майли Сайрус отреагировала на слухи о ее съемках в «Черном зеркале».