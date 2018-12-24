Запашный ждет звонка от Гуцериева

Директор Большого московского цирка Эдгард Запашный признался, что представители предпринимателя Михаила Гуцериева не пытались пообщаться с ним после конфликта из-за Cirque du Solei.

По словам Запашного, он не понимает позиции Гуцериева. «Я уже не раз высказался о том, что готов с ним встречаться лично и на любой информационной площадке. Контакта у нас до сих пор никакого не произошло. Никто не позвонил мне ни напрямую, ни через моих помощников. Мне приходится только сожалеть об этой грязи, которую вокруг меня развели. Я считаю, что правильно сделал», — цитирует артиста РИА «Новости».

Ранее Запашный на заседании президентского совета по культуре и искусству заявил, что Гуцериев якобы построит в Сколково площадку канадского цирка Cirque du Soleil и отметил, что вместо этого можно было бы поддержать российский цирк. Гуцериев отверг предположения, подчеркнув, что отношения его ГК «Сафмар» с цирком не выходят за рамки арендных, и отметил свою готовность подать на Запашного в суд за клевету.