«Ирония судьбы» вернется на Первый канал

Фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!» будет показан в новогоднюю ночь на Первом канале. Об этом сообщает RNS со ссылкой на «Мосфильм».

В 2017 году картина была показана на ВГТРК.

«В этом году «Иронию судьбы» покажет »Первый канал». Права на показ этого фильма ратируются между «Первым каналом» и «Россией 1», на следующий год право показа будет передано опять ВГТРК», — сообщили в пресс-службе «Мосфильма».

Ранее сообщалось, что большинство россиян назвали «Иронию судьбы» объединяющим страну фильмом.