Умерла исполнительный продюсер «Гринча»

В США в возрасте 97 лет скончалась Одри Гейзел, вдова детского писателя и мультипликатора Доктора Сьюза. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что Гейзел умерла 19 декабря в своем доме, расположенном в калифорнийской Ла-Холье. После смерти мужа она распоряжалась его наследием. В частности она была исполнительным продюсером анимационного фильма «Гринч», который был снят по книге Сьюза «Как Гринч украл Рождество».

Ранее сообщалось, что был опубликован новый трейлер «Гринча» с позеленевшим Камбербэтчем.