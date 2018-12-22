Солист группы «Руки вверх!» стал сектантом в новом клипе
Российская поп-группа «Руки вверх!» выпустила совместный клип с рэйв-группой Little Big. Ролик размещен в YouTube.
Речь идет о клипе на песню «Слэмятся пацаны». На видео члены группы организуют секту в клубе поселка Заветы Ильича. Один из ее участников является сотрудником правоохранительных органов. В конце клипа членов секты арестовывают, а организацию ликвидируют.
Ранее сообщалось, что российский певец Сергей Лазарев примерил на себя образ священника в новом клипе на песню «Шепот».