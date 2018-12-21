Звезду «Уральских пельменей» ограбили на крупную сумму

Экс-главу творческого коллектива «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского ограбили в Москве.

Нетиевский приехал на выставку технологий на улице Мясницкая, припарковал автомобиль на платной стоянке и ушел, когда вор разбил стекло автомобиля и вытащил ноутбук стоимостью 100 тыс. руб. «Это моя рабочая машинка. Там хранятся файлы, которые мне нужны для ведения коммерческих проектов», — цитирует mk.ru Нетиевского, уверенного, что вскоре его попросят выкупить ноутбук.

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Сейчас правоохранители пытаются найти злоумышленника при помощи записей с камер видеонаблюдения.

Ранее экс-участник «Уральских пельменей» спел оду заявившей о ненужности молодежи чиновнице.