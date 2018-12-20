В Волынской области Украины запретили «русскоязычный культурный продукт»

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Волынский областной совет на сессии в четверг, 20 декабря, наложил мораторий на публичное использование «русскоязычного культурного продукта». Об этом сообщают «Українські Новини».

«Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области», — говорится в решении совета.

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Отмечается, что временный запрет будет действовать до прекращения «оккупации» территории Украины.

В решении областного совета не уточняется, кто будет следить за соблюдением данного запрета. Также неизвестно, какие санкции последуют за его нарушение.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области Украины запретили российские фильмы и музыку.