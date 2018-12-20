Шнуров увидел намек на дефлорацию в обещании Путина жениться

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал в своем инстаграме стихотворение об обещании президента России Владимира Путина жениться.

Ранее Путин во время четырехчасовой пресс-конференции заявил, что должен будет женится «как порядочный человек».

Шнуров написал, что «вдруг» во время пресс-конференции Путин «выдал откровение», когда разговор зашел «об интимном».

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«Про женитьбу вдруг его спросили. Намекнул — случилась дефлорация», — написал Шнуров.

Музыкант посчитал, что после этого обещания «вспыхнула свеча» в «храме божьем», а зал «брызнул невыразимым счастьем».