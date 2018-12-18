Алек Болдуин связал избрание Трампа с убийством индейцев

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Американский актер и режиссер Алек Болдуин считает, что Дональд Трамп стал президентом США, так как до него Соединенные Штаты совершали «грехи». Свое мнение он выразил в твиттере.

Актер написал, что Трамп является «проклятьем», которое было «спущено» на США из-за четырех «грехов» — убийства коренных жителей Соединенных Штатов, рабства, войны во Вьетнаме и вторжения в Японию.

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Он подчеркнул, что Трамп олицетворяет злобные, женоненавистнические и расистские взгляды в американской культуре.

Бодуин заключил, что Трамп отражает настроения в обществе и призвал «изгнать» его как нечистую силу.

Ранее Болдуин назвал Трампа «национал-социалистической опухолью» США.