Экс-модель рассказала об отношениях с Вуди Алленом в 16-летнем возрасте
Бывшая модель и актриса Кристина Энглхардт утверждает, что в 1976 году в 16-летнем возрасте у нее начались романтические отношения с американским режиссером Вуди Алленом, которому в то время был 41 год. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на черновики неопубликованных мемуаров Энглхардт.
Экс-модель рассказала, что в октябре 1976 года она передала режиссеру записку в баре Elaine's в Нью-Йорке, где написала свой номер телефона. По ее словам, эта записка положила начало восьмилетним отношениям, которые быстро стали «физическими». Она отметила, что предупреждала Аллена о своем возрасте, но режиссер не проявлял интереса к этому вопросу (по закону, в Нью-Йорке можно заниматься сексом с 17 лет).
«Я рассказываю это, потому что хочу показать перспективу. Я не атакую Вуди <...> Я рассказываю историю любви. Она сделала меня той, кто я есть. У меня нет сожалений», — написала Энглхардт.
В издании также отметили, что второй том мемуаров модели рассказывает о ее платонических отношениях с итальянским режиссером Федерико Феллини.
Ранее жена Вуди Аллена впервые прокомментировала секс-скандал вокруг режиссера.