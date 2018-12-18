Экс-модель рассказала об отношениях с Вуди Алленом в 16-летнем возрасте

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Бывшая модель и актриса Кристина Энглхардт утверждает, что в 1976 году в 16-летнем возрасте у нее начались романтические отношения с американским режиссером Вуди Алленом, которому в то время был 41 год. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на черновики неопубликованных мемуаров Энглхардт.

Экс-модель рассказала, что в октябре 1976 года она передала режиссеру записку в баре Elaine's в Нью-Йорке, где написала свой номер телефона. По ее словам, эта записка положила начало восьмилетним отношениям, которые быстро стали «физическими». Она отметила, что предупреждала Аллена о своем возрасте, но режиссер не проявлял интереса к этому вопросу (по закону, в Нью-Йорке можно заниматься сексом с 17 лет).

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«Я рассказываю это, потому что хочу показать перспективу. Я не атакую Вуди <...> Я рассказываю историю любви. Она сделала меня той, кто я есть. У меня нет сожалений», — написала Энглхардт.

В издании также отметили, что второй том мемуаров модели рассказывает о ее платонических отношениях с итальянским режиссером Федерико Феллини.

Ранее жена Вуди Аллена впервые прокомментировала секс-скандал вокруг режиссера.